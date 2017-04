Caritas schließt Grazer Winternotschlafstelle

Die Caritas schließt ihre Winternotschlafstelle in der Grazer Keplerstraße. Mehr als 7.000 Übernachtungen gab es dort seit November, nun wird nach einem neuen Standort gesucht, denn in der Keplerstraße entsteht ein soziales Wohnprojekt.

7.300 Mal konnte die Caritas in diesem Winter Menschen helfen, indem sie die Nacht nicht im Freien verbringen mussten - so viele Übernachtungen zählte die Organisation in ihrer Winter-Notschlafstelle in der Grazer Keplerstraße zwischen November und April.

19 Kinder unter den Obdachlosen

Insgesamt fanden in der Unterkunft 324 Menschen ein Dach über dem Kopf, eine Waschgelegenheit und grundlegende Versorgung. Darunter waren auch 19 Kinder. „Unser Ziel war: Niemand soll im Winter draußen schlafen müssen“, sagt Jakob Url, Leiter der Winter-Notschlafstelle. Aufgrund der steigenden Obdachlosigkeit hatte die Caritas ihr Angebot in diesem Winter daher sogar erweitert - mehr dazu in Caritas und VinziWerke: Immer mehr Obdachlose (28.12.2017).

Notunterkünfte auch im Sommer

Für diesen Winter schließt die Winternotschlafstelle in der Grazer Keplerstraße nun ihre Pforten. Zugleich werde bereits nach einem alternativen Standort gesucht, an dem die Winternotschlafstelle im kommenden Winter weitergeführt werden kann, heißt es bei der Caritas, denn am Standort in der Keplerstraße startet nun die Umsetzung eines Wohnprojekts, mit dem Caritas und Diözese Graz-Seckau leistbares Wohnen anbieten wollen - mehr dazu in Kirche & Caritas wollen Wohnen leistbar machen (27.3.2017).

Auch über den Sommer wie gehabt geöffnet bleiben indessen Einrichtungen wie die Arche 38, die FranzisCa Notschlafstelle für Frauen sowie das Schlupfhaus für Jugendliche.

