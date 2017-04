Wenn Haare Hoffnung sprießen lassen

„Schnipp Schnapp, Haare ab“ ruft ein Charity-Projekt rund um den Steirer Marcel Resch auf. Aus Haarspenden wollen er und Stylist Dieter Ferschinger Echthaarperücken für krebskranke Kinder anfertigen - und Hoffnung schenken.

Steirer mit Herz Veranstaltungshinweis: Am Montag, dem 24. April findet die Aktion „Schnipp Schnapp, Haare ab“ von 18.00 bis 21.00 Uhr in Dieter Ferschingers Haarsalon in der Grazer Neutorgasse statt.

Es ist eines der sichtbaren Zeichen einer Krebserkrankung infolge einer Chemotherapie: Binnen weniger Stunden verlieren die Patienten büschelweise Haare.

Dabei ist es keine Frage des Alters, wie sehr diese Begleiterscheinung belastet, weiß der Grazer Stylist Dieter Ferschinger: „Ich habe Kunden, die sich so geniert haben, dass sie nicht mehr aus dem Haus gegangen sind, weil sie keine Haare mehr hatten.“ Auch betroffene Kinder werden oft von Gleichaltrigen gehänselt und fühlen sich ausgegrenzt.

Hier geht es um jedes Haar

Das Tragen einer Echthaarperücke kann in solchen Fällen ein Stück Normalität, ein Stück Hoffnung zurückgeben. Doch für die meisten sind die bis zu 4.000 Euro teuren Perücken einfach zu teuer. Ihnen will der Obmann des Vereins „Steirer mit Herz“, Marcel Resch, helfen.

Steirer mit Herz

Nun geht es ihm um jedes Haar, das Gutes bewirken kann. Um möglichst viele Echthaarperücken herstellen lassen zu können, hat er sich mit Dieter Ferschinger zusammengetan, in dessen Grazer Salon bereits jetzt fleißig Haare für den guten Zweck gelassen werden: „Da ist irrsinnig viel Bereitschaft da, für eine gute Sache Haare zu spenden. Und Haare zu schneiden ist ja auch keine Amputation - das wächst ja wieder nach“, erklärt der Stylist.

Höhepunkt am 24. April

Auch in Marcel Reschs Post ließen sich bereits ganze Haarzöpfe finden - noch mehr sollen es am Montag, dem 24. April werden. Von 18.00 bis 21.00 Uhr findet der Höhepunkt der Aktion „Schnipp Schnapp, Haare ab“ in Dieter Ferschingers Haarsalon in der Grazer Neutorgasse statt.

Organisator Marcel Resch rechnet mit gutem Zuspruch: „In der Steiermark ist es das erste Mal, dass es eine Aktion gibt, bei der man Haare spenden kann. In Wien gibt es ja schon einen größeren Verein. Und mir war es ein Anliegen, das auch in der Steiermark zu machen. Ich glaube schon, dass der Zuspruch sehr gut sein wird.“

Zwei, die große Wünsche erfüllen

Pro Perücke sind übrigens drei bis vier Zöpfe notwendig: „Grundsätzlich müsste das Haar mindestens 25 Zentimeter lang sein, damit man am Ende in der Perücke auch eine schöne Frisur hineinschneiden kann“, weiß Ferschinger.

Steirer mit Herz

Und die Hilfe kommt an, freut sich Resch, der einem Jungen schon jetzt zu Ostern dessen sehnlichen Wunsch, wieder Haare zu haben, erfüllen kann: „Bei ihm sind die Haare völlig ausgegangen - er ist an Krebs erkrankt, Leukämie - und jetzt ist der Wunsch gekommen, eine Echthaarperücke zu bekommen. Und diesen Wunsch kann der Osterhase nun erfüllen.“

