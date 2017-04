„Dancing Stars“: Steirische Tanzschulen boomen

Die „Dancing Stars“ haben auch in der Steiermark einen regelrechten Tanz-Boom ausgelöst und Tanzen zu einem Wirtschaftsfaktor gemacht: Allein in Graz hat sich die Anzahl an Tanzschulen in den letzten Jahren verdoppelt.

Seit 2005 geht es bei den Profis und Promis der ORF-Show „Dancing Stars“ um Ruhm und Ehre - und das dürfte auch die Menschen in der Steiermark angesteckt haben, glaubt Helmut Nebel, Obmann der Steirischen Tanzschulen: „Dancing Stars war sicherlich ein Gewinn für uns Tanzschulen. Der langjährige Schnitt in Graz lag bei sechs Tanzschulen. Momentan haben wir zehn Tanzschulen und eine elfte in unmittelbarer Umgebung von Graz.“

Insgesamt zählt die Steiermark 24 Tanzschulen - Tendenz steigend: „Klarerweise hat sich mit der Anzahl an Tanzschulen auch die Anzahl an Tanzlehrern in der Steiermark deutlich erhöht. Die Ausbildung ist nach wie vor in Wien, es ist eine dreijährige Ausbildung mit einer entsprechenden Abschlussprüfung“, so Nebel.

Tanzen als Wirtschaftsfaktor

Rund 1.000 Menschen besuchen jedes Jahr in der Steiermark einen Tanzkurs. Das kurble die Wirtschaft in vielen Bereichen an, wie der Experte erläutert: „Die Opernredoute hat vor ein paar Jahren eine Untersuchung gemacht, wo doch eine sehr hohe Summe herausgekommen ist, was da an Bewegung in der Wirtschaft passiert. Das betrifft den Friseur, die Kleidung, die Schuhe, die Kosmetik. Also gerade rund um die Bälle sind da schon sehr viele Branchen, die profitieren.“

Auf dem derzeitigen Erfolg ausruhen wollen sich die Steirischen Tanzschulen aber nicht: „Es gibt auch für Singles viele Angebote, das ist nicht so bekannt. Oft trauen sich die Leute nicht, aber es wäre überhaupt kein Problem, auch alleine in einen Tanzkurs zu kommen“ - oder das Tanzen mit dem Urlaub zu kombinieren.

Ein wichtiger Zweig seien mittlerweile die so genannten „Tanz-Reisen“ geworden: „Das geht sehr gut, also bei uns in der Tanzschule haben wir doch schon acht oder neun Tanzreisen im Jahr“, bestätigt Nebel. Dabei sei Tanzen laut Nebel auch keine Altersfrage: Das Alter der steirischen Tanzschüler erstreckt sich von vier bis weit über 80.

