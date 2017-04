Betrunkene fuhr Bekannten mit Pkw nieder

Unter tragischen Umständen ist es Samstagabend im Bezirk Südoststeiermark zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine laut Polizei stark alkoholisierte Autofahrerin fuhr ihren Bekannten mit dem Pkw nieder.

Die 28 Jahre alte Frau und ihr 34 Jahre alter Bekannter besuchten Samstagabend eine Osterfeier in Trautmannsdorf. Gegen 21.00 Uhr verließ der 34-Jährige, er war laut Polizei alkoholisiert, zu Fuß die Feier.

Fußgänger wurde in Acker geschleudert

Die 28 Jahre alte Bekannte setzte sich, ebenfalls stark alkoholisiert, hinter das Steuer ihren Autos und fuhr dem Mann nach. Sie wollte ihn offenbar zur Feier zurückholen, so die Polizei. Dabei dürfte sie ihren Bekannten am Straßenrand nicht gesehen haben, das Auto erfasste den 34-Jährigen, durch die Wucht des Anpralls wurde der Fußgänger in einen angrenzenden Acker geschleudert, wo er verletzt liegen blieb.

Der 34-Jährige wurde mit der Rettung in das LKH nach Feldbach eingeliefert, der betrunkenen Autolenkerin wurde der Führerschein laut Polizei abgenommen.