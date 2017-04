Der etwas andere Reiseführer durch Graz

„Unbekanntes Graz“ und „Graz er-finden“ - zwei Bücher, die zu einer Reise durch die steirische Landeshauptstadt einladen, aber anders, als typische Reiseführer. Denn sie führen zu unbekannten oder gar vergessenen Plätzen.

Ganze 80 Grazer Schätze warten in „Unbekanntes Graz“ darauf, vom Leser wieder oder neu entdeckt zu werden. Denn die beiden Grazer Autoren Reinhard M. Czar und Gabriela Timischl streifen abseits der typischen Tourismusmagnete durch Graz und stellen dabei in den Mittelpunkt, was entweder weniger bekannt oder vielleicht einfach nur in Vergessenheit geraten ist.

80 Schätze auf knapp 180 Seiten

Konkret sind es 38 Schätze in den 17 Grazer Bezirken und 42 in der Umgebung der Stadt, die es in dem Buch zu entdecken gilt. Selbst der eingefleischteste Grazer dürfte dabei auf vielen der 176 Seiten überrascht und von den kuriosen Geschichten und Anekdoten, die den literarischen Stadtrundgang spicken, zum Schmunzeln angeregt werden.

So ist gemeinhin wohl eher weniger bekannt, dass das Feuergässchen, die engste Gasse der Stadt, zu einem WC führt. Beschrieben wird aber auch die ehemalige Grazer Zuckerlfabrik Englhofer mit ihren legendären „Firnzuckerl“, die heute als Wohnanlage dient. Und Timischl ergänzt: „Der Grazer Augarten, das wissen wenige, ist nach dem Wiener Prater nachgebaut worden.“

Buchtipp: „Unbekanntes Graz“ von Reinhard M. Czar und Gabriela Timischl ist im Styria Verlag (ISBN 978-3-222-13561-3) erschienen und kostet 19,90 Euro

Kunstwerke mit Vergangenheit

Unter allen Grazer bekannt, aber vielfach schon in Vergessenheit geraten sein dürften der „Rostige Nagel“ oder das „Lichschwert“ - beides höchst umstrittene Kunstwerke, die mittlerweile - unbestritten - zum Stadtbild gehören.

Umgekehrt beschreiben die beiden Autoren auch Sehenswürdigkeiten der Stadt, die nur noch in den Gedächtnissen weniger Grazer Generationen weiterleben - das gilt etwa für „Oskar“ in der Herrengasse -, während andere Kunstwerke noch gar nicht richtig wahrgenommen wurden, wie der „unbekannte Ritter“ aus Metall auf dem Dach des Zeughauses.

Echte Gämsen und unechte Tiere

Auch viele Tiere gibt es in Graz, echte oder solche aus Metall oder Stein, sagt Czar: „Es gibt in Graz 89 Gämsen, es gibt aber auch einen Dachs im Stadtpark zum Beispiel und dann gibt es Tiere aus Metall und Stein, oft vor Wohnsiedlungen und anderen öffentlichen Gebäuden oder auch als Dekorationen an den Hausfassaden.“

„Unbekanntes Graz“ wird am 26. April, um 19 Uhr 30, von den Autoren in der Buchhandlung Moser am Eisernen Tor in Graz präsentiert. Das „Graz er-finden“ ist direkt beim Autor Michael Moretti erhältlich.

Hunderte Statuen und Gedenktafeln

Ein überraschend anderes Konzept verfolgen auch Michael Moretti und Christian Wagner mit ihrem Buch „Graz er-finden“. Beide kommen eigentlich aus der Pharmabranche, sind aber beide begeisterte Stadt-Schauer: „Es hat mich immer wieder erstaunt, wenn man im Ausland ist und dann so offenen Auges durch eine Stadt geht - wie schön, wie toll. Und dann kommt man drauf, bei uns ist es genauso toll.“

Moretti und Wagner haben daher für ihr Buch, das Graz in neun Kapiteln erkundet, hunderte Statuen, Gedenktafeln, Bilder oder Gebäudedetails des ersten Bezirks Innere Stadt fotografiert: „Das sind Amateurfotografien. Da ist nichts verändert worden. Wenn da eine Oberleitung der Straßenbahn ist, dann ist sie da.“

Schnitzeljagd durch Graz

Die Bilder sind als farbige Markierungen auch auf einer Karte eingetragen. Der Leser ist damit dazu eingeladen, die abgebildeten Dinge auch tatsächlich zu finden. Schnitzeljagd hätte man das früher genannt, Moretti spricht von einem „Spaziergehbuch“: „Das ist ein Spaziergehbuch für Interessierte, um den Blick und die Aufmerksamkeit auf Skurriles, Schönes und Ungewohntes zu finden.“ Interessant zum Beispiel in der Grazer Stadtpfarrkirche, „dass Hitler und Mussolini in der Grazer Stadtpfarrkirche in den Fenstern verweeigt sind.“

