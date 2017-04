Steirer gehen pro Jahr 270 Kilometer zu Fuß

Mehr als sechs Marathons oder 270 Kilometer absolvieren die Steirer im Alltag zu Fuß pro Jahr, das zeigt eine Erhebung des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Die Steirer liegen damit bundesweit im Mittelfeld.

Spitzenreiter im zu Fuß gehen sind die Tiroler mit 335 Kilometer pro Person und Jahr. Schlusslicht sind die Burgenländer, sie legen im Jahr nur 190 Kilometer zurück. So gesehen stehen die Steirer mit 270 Kilometern, die zu Fuß zurückgelegt werden nicht schlecht, aber auch nicht sonderlich gut da.

Wege im Schnitt 1,5 Kilometer lang

Zu Fuß zurückgelegt wird etwa der Weg zur Arbeit oder zur Schule, ins Kaffeehaus oder zum Einkauf. Und das ist leicht zu schaffen, denn immerhin ist laut VCÖ jeder siebte Alltagsweg in der Steiermark nicht einmal einen Kilometer lang. Der durchschnittliche Fußweg in der Steiermark hat eine Länge von rund eineinhalb Kilometern, etwa jede zwölfte Autofahrt ist in fußläufiger Distanz.

Mehr Gehwege wünschenswert

Ob und wie viel im Alltag zu Fuß gegangen wird, hängt allerdings auch stark von der Verkehrsplanung ab. Der VCÖ würde sich daher noch mehr fußgängerfreundliche Entwicklungen in den Gemeinden und Städten wünschen, also etwa für mehr Gehwege aus.

Insbesondere in Wohngebieten, im Umfeld von Schulen, Kindergärten und Spielplätzen müsse es laut VCÖ eine Verkehrsberuhigung sowie ausreichend breite Gehwege geben. Auch Bahnhöfe und Haltestellen müssten gut zu Fuß erreichbar sein, heißt es, um Menschen motivieren zu können, auf das Auto zu verzichten.

Link: