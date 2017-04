Leiche mit Beton übergossen - Prozess startet

In Leoben beginnt am Mittwoch der Prozess gegen einen Mann, der seinen Ziehvater durch Messerstiche getötet haben soll. Die Leiche wurde in der Nähe des Truppenübungsplatzes Seetaler Alpe vergraben und mit Beton übergossen.

Seit April 2015 war das Opfer - ein 70-Jähriger aus Bad St. Leonhard im Bezirk Wolfsberg - abgängig, seine Leiche wurde aber erst im August 2016 gefunden. Er und der 31-jährige Hauptangeklagte standen sich nahe: So schenkte der Ziehvater des Steirers diesem etwa ein Haus in Wien.

Mehrmals auf Ziehvater eingestochen

Im April 2015 soll es dann zum Streit zwischen den beiden über Mieteinnahmen gekommen sein. Zu einer Aussprache trafen sich die Männer in einem Waldstück in Weißkirchen im Murtal - dort dürfte die Situation eskaliert sein: Der Angeklagte soll mehrmals mit einem Messer auf den Pensionisten eingestochen haben.

Ein Freund - der wegen Störung der Totenruhe ebenfalls vor Gericht steht - soll ihm bei der Beseitigung der Leiche in einem Waldstück nahe der Seetaler Alpe geholfen haben. Den Toten übergossen sie mit Beton; schließlich feierten sie mit der Kreditkarte des Opfers in einem Nachtclub in Bratislava. Erst im Sommer des Vorjahres wurde die einbetonierte Leiche gefunden - mehr dazu in Einbetonierte Leiche: Anklage erhoben (kaernten.ORF.at, 7.2.2017).

Verteidigerin spricht von Unfall

Die beiden Angeklagten haben die Tat gestanden - die Verteidigerin des Steirers bringt allerdings eine andere Variante ins Spiel und spricht von einem Unfall: Der 70-Jährige sei mit einem Messer auf seinen Ziehsohn losgegangen, im Gerangel habe sich der Kärntner das Genick gebrochen; als der Ziehsohn auf ihn eingestochen habe, sei dieser schon tot gewesen.

Der Gerichtsmediziner konnte wegen der starken Verwesung der Leiche keine eindeutige Todesursache mehr feststellen. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt: Am Mittwoch werden die beiden Angeklagten und Zeugen einvernommen sowie Gutachten erörtert; am Donnerstag wird mit dem Gutachten fortgesetzt, ehe die Geschworenen beraten und ein Urteil verkündet werden soll.