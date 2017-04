Tödlicher Autounfall: Opfer lagen Nacht in Wrack

In Neuberg an der Mürz im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat sich Montagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mann gestorben ist und ein zweiter verletzt wurde. Die beiden Unfallopfer wurden erst Dienstagfrüh entdeckt.

ORF

Montagabend waren die beiden Männer in dem Auto von Gußwerk kommend auf der L113 in Richtung Mürzsteg unterwegs. Am Steuer saß ein 74-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, am Beifahrersitz ein 61-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.

30 Meter abgestürzt

In einer leichten Linkskurve kam der Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab.

ORF

Das Auto stürzte etwa 30 Meter über einen steilen, schneebedeckten Hang hinab und blieb an mehreren Bäumen hängen, wobei die beiden Fahrzeuginsassen eingeklemmt wurden. Der Pkw-Lenker wurde leicht verletzt, der Beifahrer dürfte laut Polizei sofort tot gewesen sein.

Erst gegen 9.00 Uhr bemerkt

Der Unfall wurde erst Dienstagfrüh gegen 9.00 Uhr von einem unbeteiligten Lenker wahrgenommen. Er sah die Unfallspuren und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Neuberg/Mürz war zur Bergung im Einsatz. Der Autolenker hatte kein Handy bei sich, hieß es in der Presseaussendung der Polizei.