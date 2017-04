Grazer Weblinger Kreis für drei Tage gesperrt

Vor einer Totalsperre steht ab Freitagabend der Weblinger Kreis, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Grazer Westen. Grund dafür sind die Umbauarbeiten rund um dem Weblinger Gürtel.

Bis zuletzt wurde auf dem Weblinger Gürtel auf Hochtouren gearbeitet, um die geplante Sanierung voranzutreiben, aber auch, um zugleich die Sperre des Weblinger Kreises vorzubereiten, sagt Projektleiter Tobias Altendorfer, „sprich die Umwandlung vom alten System auf das neue System mit Ampeln, Beschilderung, Überkopfwegweiser“ - mehr dazu auch in Weblinger Stumpf: Abbrucharbeiten starten (13.1.2017).

Totalsperre ab Freitagabend

Jetzt ist der Weblinger Kreisverkehr selbst dran, jener Abschnitt, der sämtliche Zufahrten von und nach Graz miteinander verbindet: Die komplette Fahrbahn wird erneuert, also abgefräst und neu asphaltiert, danach werden neue Bodenmarkierungen angebracht. Genau für die Dauer dieser Arbeiten ist eine Totalsperre ab Freitagabend, 20.00 Uhr, nötig.

Land Steiermark

Möglich ist dann von Seiersberg über die Autobahn kommend nur die Abfahrt Richtung Puntigam und Center West, sagt Altendorfer: „Wenn man von Süden kommt, dann kann man zwar auf den Kreis zufahren und dann über den Bypass nach Puntigam fahren, aber man kommt nicht direkt über den Kreis in die Kärntnerstraße - da muss man entweder in Seiersberg abfahren und über die Triesterstraße zum Beispiel ausweichen.“

ORF

Durch die Stadt in den Norden

Ähnliches gilt, wer den Plabutschtunnel in Richtung Norden befahren will: In diesem Fall heißt es, den Weg durch die Stadt oder mit großem Umweg über die Autobahn via Seiersberg in Kauf zu nehmen. Nicht von der Sperre betroffen sind dagegen die Kärntnerstraße und die Umfahrung des Weblinger Stumpf: „Es ist dieser Baukreisverkehr um die Baustelle herum, und den kann man ganz normal benützen. Es geht wirklich nur bei der Sperre um diesen Weblinger Kreisverkehr.“

ORF

Sperre bis einschließlich Montag

Die Sperre des Weblinger Kreisvekehrs dauert bis einschließlich Montag - wenn das Wetter mitspielt: Regnet es nämlich, könnten laut Altendorfer keine Bodenmarkierungen aufgebracht werden, was die Sperre verlängern würde.

Generell aber würden die Arbeiten am Weblinger Gürtel nach Plan laufen, so Altenburger - sowohl was die Kosten, als auch was den Zeitplan betrifft. Demnach wird das rund elf Millionen Euro teure Projekt von Land, Stadt Graz und ASFINAG bis Ende des Jahres fertiggestellt sein.

Links: