Murinsel-Designer Vito Acconci verstorben

Der Künstler und Landschaftsarchitekt Vito Acconci ist am Freitag verstorben. Der Designer der Grazer Murinsel wurde 77 Jahre alt. 2013 war er zum Mitglied der National Academy gewählt worden.

In Österreich wurde der am 24. Jänner 1940 in New York geborene Acconci, der auch als Performancekünstler und Architekt aktiv war, vor allem durch die Murinsel bekannt, die im Zuge des Kulturhauptstadtjahres 2003 in Graz entstand. Neben der Murinsel machte er sich mit weiteren - teils durchaus provokanten - Projekten wie „Seedbed“ in New York oder „Courtyard in the Wind“ in München einen Namen.

Von der Poesie zur Architektur

Acconci, der sich nach einem Literaturstudium am College of the Holy Cross in Worcester, Massachusetts, der Poesie widmete, gab zunächst gemeinsam mit der Dichterin Bernadette Mayer das mimeographierte Magazin „0 TO 9“ heraus.

APA/Barbara Gindl

Schließlich begann der Sohn eines italienischen Einwanderers, sich für Performance und Videokunst zu interessieren. Neben Medienkunst, die er im öffentlichen Raum zelebrierte, lehrte er auch an verschiedenen Universitäten. In Österreich ist Vicconci vor allem als Architekt bekannt.

Sein Leben verbrachte der Designer im Stadtteil Bronx in New York City. 2013 wurde er zum Mitglied der National Academy gewählt. Am 28. April 2017 verstarb er im Alter von 77 Jahren.

