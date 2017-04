Ein Verletzter nach Kollision zweier Pkws

Zur Kollision zweier Pkws ist es am Samstag auf der Teigitschstraße in Voitsberg gekommen - eine Person wurde verletzt. Auch im Stadtgebiet von Knittelfeld kam es am Wochenende zu einem weiteren Verkehrsunfall.

Bretterklieber/FF Krems

In Voitsberg war es Samstagmittag aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Pkws gekommen. Während ein Fahrzeug beschädigt auf der Straße stehen blieb, schlitterte das zweite über eine leicht abfallende Wiese auf ein Privatgrundstück. Erst kurz vor einem Wohnhaus blieb es stehen.

Ein bei dem Unfall leicht verletzter Lenker wurde vom Roten Kreuz ins LKH eingeliefert. Die alarmierte Feuerwehr brachte ein Fahrzeug mit der Abschleppachse von der Straße, das zweite Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden.

Pkw prallte frontal gegen Betonsockel

Gegen 1.00 Uhr früh, in der Nacht auf Sonntag, kam es im Stadtgebiet von Knittelfeld zu einem weiteren Unfall.

Thomas Zeiler

Ein Pkw fuhr frontal in einen Zaun und den Betonsockel darunter. Das Auto als auch der Zaun wurden dabei stark beschädigt. Neben dem Binden der Betriebsmittel entfernte die Feuerwehr auch einen Teil des stark beschädigten Zauns.