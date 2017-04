Festgottesdienst für Bischof Johann Weber

Mit zahlreichen Ehrengästen hat am Sonntag der von 1969 bis 2001 amtierende Bischof Johann Weber in der Pfarre Graz-Andritz seinen 90. Geburtstag gefeiert - mit viel Fröhlichkeit und Dankbarkeit.

32 Jahre lang war Johann Weber der Bischof von Graz Seckau. Dort, wo er geboren wurde und jetzt wieder lebt - nämlich in Graz Andritz - wurde zu Ehren seines 90. Geburtstags der Sonntagsgottesdienst zu einem Festgottesdienst. Und viele sind gekommen, um mit ihm gemeinsam zu feiern.

ORF Sendungshinweis: „Steiermark heute“, 30.4.2017

Neben Bischof Wilhelm Krautwaschl, der mit seinem Vorgänger Bischof Egon Kapellari, den ehemaligen Generalvikaren Leopold Städtler und Helmut Burkard sowie weiteren Priestern und Diakonen die Feierlichkeiten zelebrierte, befanden sich auch der ehemalige Caritaspräsident Franz Küberl, Caritasdirektor Herbert Beiglböck und KA-Präsidentin Andrea Ederer unter den Gratulanten.

„Ein Bischof der Herzen“

Auch der ehemalige Grazer Bürgermeister Alfred Stingl sowie Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) erschienen zum Gottesdienst. In seiner Rede würdigte der Landeshauptmann Weber als „Bischof der Herzen“ und hob hervor: „Was von Bischof Weber über all die Zeit bleiben wird, ist, dass er in 32 Jahren als Bischof, zuvor als Pfarrer - und jetzt wieder - in der Seelsorge Fröhlichkeit in die Menschen, ins Land, gebracht hat.“

ORF

Und diese Fröhlichkeit strahlte Bischof Weber auch bei seiner Rede aus: „Wissen Sie, wenn das auch nur ein paar Augenblicke sind, so sind wir doch einander begegnet - von Angesicht zu Angesicht. Manches bleibt einem: In der Grazer Dom-Kirche habe ich zu einem 14-Jährigen gesagt: ‚Nach der Firmung bleib treu im Glauben.‘ Er hat mich so betrachtet und dann frisch und fröhlich geantwortet: ‚Danke, gleichfalls‘.“

Link: