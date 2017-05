Tag der Arbeit: Familienfest statt Maiaufmarsch

Entgegen der Tradition, zum Tag der Arbeit am 1. Mai einen Maiaufmarsch in der Hauptstadt zu organisieren, hat sich die Grazer SPÖ nach der Gemeinderatswahl für einen neuen Weg entschieden: Sie gibt ein Familienfest.

Anders sieht es in Wien aus, wo zum ersten Mal Bundeskanzler Christian Kern als SPÖ-Parteivorsitzender beim Maiaufmarsch der Wiener SPÖ zum Tag der Arbeit am 1. Mai sprechen wird.

Nach der schweren Schlappe bei der Gemeinderatswahl in Graz am 5. Februar - mehr dazu in Nach Graz-Wahl: SPÖ geht in Opposition (10.2.2017) - leckt die Grazer SPÖ dagegen offenbar noch ihre Wunden: Anstatt eines Maiaufmarsches - wie in den vergangenen Jahren - wird es daher ein Maifest rund um den SPÖ-Pavillon im Volksgarten geben.

Schickhofer spricht in Trofaiach

Die Mai-Ansprache des steirischen Landesparteichefs Michael Schickhofer wird somit in Trofaiach über die Bühne gehen. Denn in der Obersteiermark wird die Tradition der Maiaufmärsche weiter hochgehalten. So ist unter anderem Verkehrsminister Jörg Leichtfried beim Aufmarsch in Mürzzuschlag dabei. Den Tag der Arbeit stellt die steirische SPÖ heuer unter das Motto „Arbeit schafft Würde“.

Die KPÖ hat das Thema „Für Arbeit und Wohnung“ gewählt. Anders als die SPÖ marschieren die Kommunisten übrigens auch in Graz auf: Um 10.00 Uhr geht es am Südtirolerplatz los und dann von dort weiter zum Eisernen Tor, wo die Abschlusskundgebung mit Landeschefin Claudia Klimt-Weithaler und Stadtparteichefin Elke Kahr stattfindet.

Kritik von FPÖ

Bei der ÖVP wird Landesparteiobmann und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer traditionell Menschen besuchen, die am Tag der Arbeit arbeiten müssen.

Keine eigenen Maiveranstaltungen gibt es dagegen von FPÖ und Grünen. Die öffentlichkeitswirksame Selbstdarstellung roter Parteigranden am 1. Mai würde nämlich kein einziges Problem in diesem Land lösen, wie FPÖ-Arbeiterkammerrat Harald Korschelt kritisiert.

