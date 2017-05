Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Motorradunfall in Gradenberg im Bezirk Voitsberg ist am Dienstag ein Mann schwer verletzt worden. Der 55-jährige Biker war in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen eine Leitschiene geschlittert.

Der in den USA wohnhafte Mexikaner fuhr mit einem gemieteten Motorrad in einer Gruppe von zehn Fahrern auf der Gaberl Straße (B 77) von Köflach kommend in Richtung Gaberl.

Gegen Leitschiene geschleudert

In einer langgezogenen Linkskurve kam er ohne Fremdverschulden aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und schlitterte gegen die Leitschiene. Der 58-Jährige wurde schwer verletzt und in das LKH Voitsberg eingeliefert.