Austria-Verteidiger in der Steiermark attackiert

Der Verteidiger der Wiener Austria, der gebürtige Steirer Christoph Martschinko dürfte den Rest der Saison ausfallen. Grund ist ein Überfall in seiner steirischen Heimat, bei dem er verletzt wurde.

Die Austria Wien bestätigte am Donnerstag, dass der 23-Jährige Linksverteidiger der Austria Wien für zwei bis drei Wochen ausfallen wird, was soviel heißt, dass Christoph Martschinko für den Rest der Bundesliga-Saison pausieren muss.

Spieler in Gleisdorf attackiert

Martschinko wurde am trainingsfreien Montag in Gleisdorf, in der Oststeiermark, von einem Mann attackiert und im Gesicht verletzt. Er musste deshalb sogar kurzzeitig stationär im Krankenhaus behandelt werden, wurde mittlerweile aber wieder in häusliche Pflege entlassen. Martschinko habe den unbekannten Täter wegen schwerer Körperverletzung bereits bei der Polizei angezeigt, teilte die Austria zu dem Vorfall mit.