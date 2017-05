SK Sturm rief Legendenclub ins Leben

Im Rahmen einer Mitgliederversammlung des SK Sturm Graz ist nun der sogenannte „Legendenclub“ aus der Taufe gehoben worden: In diesen elitären Klub wurden 72 Spieler und neun Trainer aufgenommen.

Der SK Sturm Graz - dreifacher österreichischer Meister und vierfacher Cupsieger - hat mit seinen 108 Jahren eine bewegte Geschichte hinter sich - mit Genies am Rasen und legendären Trainern. Und diese bewegte Geschichte bewegte die Sturm-Verantwortlichen dazu, nun den Legendenclub ins Leben zu rufen.

Sturm-Präsident Christian Jauk erklärt: „Mir ist es wichtig, dass wir die 108 Jahre von Sturm - wir haben ja am 1. Mai unseren Geburtstag gefeiert - auch mit all den Stars dieser unterschiedlichen Epochen zeigen. Das hat es in der Form noch nicht gegeben, das war einmalig. Für mich als Präsident war das sehr bewegend, und alle, die dabei waren, haben es, glaube ich, ähnlich verspürt“ - mehr dazu in Legendentag zur Rettung der Gruabn-Holztribüne (31.5.2017).

Mindestens 150 Spiele im Sturm-Dress

Spieler wie „Eisenfuß“ Manfred Steiner, Mario Haas - mit 547 Spielen Rekordspieler der Schwarz-Weißen - oder auch Hannes Reinmayr und Ivica Vastic, dürfen sich nun Sturm-Legenden nennen - sie alle liefen mindestens 150 Spiele im Sturm-Dress ein.

„Das fühlt sich sehr schön an. Ich bin froh, dass ich auch Teil der Geschichte dieses Vereins war - weil das ist in Österreich wirklich ein einmaliger Verein“, fühlt sich Ivica Vastic als Mitglied der Jahrhundertmannschaft - und des Legendenclubs - geehrt.

Ivica Osim als Stargast

Star des Legendenclubs ist aber Erfolgstrainer Ivica Osim: 380 Spiele dirigierte er seine Spieler - die Krönung seiner Trainerlaufbahn war der Einzug in die Championsleague-Zwischenrunde 2001: „Es hat mich besonders gefreut, dass Ivica Osim - unser legendärer Trainer, mit dem man viele Erfolge gefeiert hat - hier war, und klar, die Auszeichnung ehrt mich“, freut sich Sturm-Legende - und aktueller Sturm-Trainer Franko Foda.

