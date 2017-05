Wertvolle Schriftstücke im Stift Admont entdeckt

Die womöglich ältesten Schriftstücke in deutscher Sprache, die jemals gefunden wurden, sind nun im Benediktinerstift Admont aufgetaucht. Dabei handelt es sich um Wörterbuch-Fragmente aus dem Jahr 800.

Entdeckt wurden sie von Martin Haltrich, einem Handschriftenexperten des niederösterreichischen Stifts Klosterneuburg. In Bezug auf die womöglich ältesten Schriftstücke in deutscher Sprache schreibt Kathpress über einen Sensationsfund im steirischen Benediktinerstift.

Datierung mithilfe karolingischer Minuskeln

Gemeinsam datierten Altgermanisten aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien, die gerade im Stift tagen, die zwei Pergamentfragmente aus einem Wörterbuch vom Lateinischen ins Althochdeutsche auf das Jahr 800. Die zeitliche Festlegung sei ihnen über sogenannte karolingische Minuskeln, der in den Fragmenten verwendeten Schrift, gelungen.

Publikation in Planung

Für 2018 plane man eine ausführliche Publikation. Weltweit existieren laut Kathpress noch drei Exemplare des Wörterbuchs: eine vollständige Ausgabe in St. Gallen sowie Fragmente in Paris und in Karlsruhe.

