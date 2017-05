Buchmann nimmt Landtagsmandat an

Der ehemalige Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann (ÖVP) hat sich entschieden: Er nimmt sein Landtagsmandat an und wird zudem in Zukunft auch als selbstständiger Unternehmensberater tätig sein.

Wie es in einer Aussendung heißt, bleibt Buchmann auf Bitte von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) Mitglied im Wirtschaftsausschuss der Regionen in Brüssel - er führt dort als erster Österreicher den Vorsitz. Voraussetzung für diesen Sitz ist allerdings die Ausübung eines Mandats, weshalb Buchmann am Dienstag das ihm zustehende Landtagsmandat am Dienstag annehmen werde.

Doktortitel aberkannt

Auslöser für den Rücktritt Buchmanns als Landesrat war die Aberkennung seines Doktortitels, da er in seiner Dissertation nicht sauber zitiert hatte; laut Karl-Franzens-Universität handelte es sich dabei um „gravierende Verstöße“ - mehr dazu in Landesrat Buchmann muss Doktortitel abgeben (5.4.2017).

Die meisten Agenden Buchmanns als Landesrat übernahm die bisherige ÖVP-Klubobfrau im Landtag, Barbara Eibinger-Miedl: Sie ist nun als Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus und Europa zuständig - mehr dazu in Eibinger-Miedl als neue Landesrätin angelobt (25.4.2017). Die Kultur übernahm Christopher Drexler (ÖVP) - mehr dazu in Drexler wird neuer Kulturlandesrat (21.4.2017).