Trotz Frost: Weinernte wohl besser als gedacht

Nach den Frostnächten Mitte April sind die Erhebungen der Hagelversicherung in den Weingärten noch im Gange. Eine erste Einschätzung zeigt jedoch, dass die Weinbauern mit einem blauen Auge davongekommen sein dürften.

„Hier ist die Situation so, dass vor allem frühaustreibende Sorten wie beispielsweise Muskateller, Morillon, Schilcher oder Zweigelt in tieferen Lagen stärker getroffen wurden. In Summe ist der Schaden aber Gott sei Dank nicht so dramatisch wie im Vorjahr, also es kann durchaus mit einer noch brauchbaren Ernte gerechnet werden“, schildert Josef Kurz von der Hagelversicherung das Bild, das er sich nach dem Frost vom steirischen Wein machte - mehr dazu in Frost lässt Obst- und Weinbauern zittern (17.4.2017).

Ausfälle betragen bis zu zehn Prozent

Stefan Potzinger, selbst südsteirischer Weinbauer und Obmann von „Wein Steiermark“, rechnet mit Ausfällen von bis zu zehn Prozent - aber nicht mit weiteren Preiserhöhungen, wie es sie im Vorjahr gab, „wobei ich aus heutiger Sicht sagen kann, dass diese Preiserhöhungen zum Teil einfach vorgezogene Preiserhöhungen waren. Dafür wird in den nächsten Jahren nichts oder wenig passieren“.

ORF

Trotz Spätfrost optimistisch geht auch der weststeirische Schilcherbauer Stefan Langmann in dieses Jahr - nach Totalausfällen im Vorjahr sehe es trotz weiterer Ausfälle heuer besser aus: „Dadurch, dass wir den Export eingestellt haben, den Großhandel teilweise gar nicht beliefert haben, haben wir Ab-Hof-Schilcher bis in den Spätsommer hinein. Wir starten im Dezember mit den ersten Klassikweinen und ab Jänner mit den Rieden-Schilchern wieder richtig durch.“

ORF

„Da ist man nicht austauschbar“

Dass verlorengegangene Kunden gar nicht mehr zurückkommen, glaubt Langmann also nicht: „Schilcher ist so eine spezielle Sorte - das sind 450 Hektar in der Weststeiermark, und da ist man nicht austauschbar. Das heißt, man setzt da nicht wie beim Sauvignon einen Neuseeländer, einen Südafrikaner oder sonst irgendeinen Franzosen ein.“

Die Hagelversicherung wird indes noch bis Ende der Woche im Weingarten-Einsatz sein - mehr dazu in Frost: Sachverständige im Dauereinsatz (24.4.2017); endgültig beziffert werden kann der Frostschaden allerdings erst kurz vor der Lese im Herbst.

