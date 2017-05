AMS: Offene Jobs auf Rekordniveau

In der Steiermark gibt es derzeit so viele Stellenangebote wie noch nie. Laut AMS suchen Unternehmen aktuell Mitarbeiter für rund 6.950 Stellen - damit hat die Zahl der offenen Stellen einen neuen Rekordstand erreicht.

Exakt 6.957 Stellen sind in der Steiermark derzeit ausgeschrieben. Die Zahl der offenen Stellen hat damit im April 2017 einen neuen Höchststand erreicht: Es gibt um 1.808 Jobangebote mehr als beim bisherigen Höchststand im August des Jahres 2010.

Die meisten offenen Stellen kommen aus Betrieben in Graz (2911 Jobangebote), im Bezirk Liezen (618) und im Bezirk Leibnitz (486).

Steigerung von 20 Prozent

In Summe gab es im ersten Quartal dieses Jahres durchschnittlich 9.409 offene Stellen auf dem steirischen Arbeitsmarkt, das waren um 2.652 Jobangebote mehr als im ersten Quartal 2016. Im Vergleich zum bisherigen Rekordquartal im Sommer 2010 bedeutet der aktuelle Stand eine Steigerung von 20 Prozent.

Abgeschlossene Ausbildung meist Voraussetzung

Für mehr als die Hälfte der offenen Stellen - 52,5 Prozent - ist eine abgeschlossene Berufsausbildung nötig, für 4,2 Prozent ein abgeschlossenes Studium. Bei 30,5 Prozent der Jobs wird keine Ausbildung vorausgesetzt.

„Wir vermitteln auf Hochtouren“

„Gerade kleine und mittlere Unternehmen suchen in erster Linie Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung“, so AMS-Chef Karl-Heinz Snobe. „Wir vermitteln auf Hochtouren und sind mit der steirischen Wirtschaft in engem Kontakt.“ Beleg dafür sei der Einschaltgrad des AMS am gesamten Stellenmarkt: „56 Prozent aller neu besetzten Jobs in der Steiermark waren vor der Besetzung als offene Stellen beim AMS gemeldet,“ freut sich Snobe.

Link: