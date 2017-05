Ohne Ausrüstung in Klettersteig

Aus einer gefährlichen Lage musste gestern ein Mann aus Linz in einem Klettersteig im Bezirk Leoben gerettet werden. Der Mann war ohne Ausrüstung in den Klettersteig gestiegen.

Der 44-Jährige ist Freitagmorgen gegen 5:00 Uhr zu einer Wanderung auf das Kaiserschild bei Eisenerz aufgebrochen. Nachdem er am Vormittag den Gipfel erreicht hatte, beschloss er, aufgrund der Steilheit des Aufstiegsweges, einen anderen Weg ins Tal zu nehmen. Er entschied sich für einen Klettersteig.

Schwieriges Gelände unterschätzt

Ohne Sicherungsmittel und ohne Helm, kletterte der Mann in dem Klettersteig (Schwierigkeit D) talwärts. Nach einem Überhang verließen ihn allerdings die Kräfte und er setzte um 12.45 Uhr via Handy einen Notruf ab. Das Gelände war jedoch so steil und felsig, dass der Mann vorerst auch nicht per Tau vom Hubschrauber geborgen werden konnte.

Bergretter mussten in den Überhang aufsteigen

Fünf Mitglieder der Bergrettung wurden vom Hubschrauber Richtung Kaiserschild gebracht und stiegen von dort aus zu dem entkräfteten Wanderer in den felsigen Überhang auf. Sie mussten ihm einen Sicherungsgurt anlegen und den Mann bis zu einer Stelle abseilen, wo er vom Hubschrauber abgeholt werden konnte.

Gegen 16:30 Uhr wurde der Einsatz beendet. Der 44-jährige Linzer konnte unverletzt vom Hubschrauber des Innenministeriums im Tal abgesetzt werden.