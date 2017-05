„Garden Route“ führt Urlauber in Oststeiermark

Regionalität spielt eine immer größere Rolle. Auch beim Urlaub machen und auf Reisen. Die Oststeiermark nimmt an einem neuen EU-Projekt teil, bei dem Reisende Einblick in die Gärten vier verschiedener Länder bekommen.

Mit dem Projekt „Garden Route“, auf Deutsch „Garten-Route“, will man Regionalität und Internationalität unter einen Hut bringen. Und so werden bei dieser Reise vier EU-Länder innerhalb einer Woche besucht. Das besondere daran: der Schwerpunkt der Aufenthalte liegt beim Besuch von Gärten.

Kroatien, Slowenien, Ungarn und Oststeiermark

Start der „Garden Route“ ist in Kroatien. Dann geht es über Slowenien nach Ungarn und anschließend in die Oststeiermark. Fünf Tage dauert die Reise. Das Angebot ist in erster Linie für Gruppenreisende gedacht, so Eva Luckerbauer, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Oststeiermark. Die Reise ist im eigenen Land jeweils über einen Reisebüropartner buchbar.

Schwerpunkt der Oststeiermark sind Obstgärten

Das Image der Oststeiermark sei vor allem geprägt von den vielen Obst- und Weingärten, den Almwiesen und den Blumendörfern. „Wir haben hier bei uns die Apfelstraße, natürlich mit sehr viel Obstfläche, wir haben die Hirschbirnen-Genussregion, sehr viele Gartenthemen, aber auch Stiftsgärten, Schlossgärten, man hat auch sehr schöne Schaugärten“, sagt Eva Luckerbauer.

In Slowenien steht etwa ein tropischer Garten mit über 900 exotischen Pflanzen am Programm, in Ungarn geht es in ein Kräuterhaus und in Kroatien in den Weingarten einer Familie - Tipps für zu Hause inklusive.

Projekt soll das Image der Regionen stärken

„Garden Route“ ist eines der wenigen EU-Projekte, das direkt von der EU genehmigt und auch direkt mit Brüssel abgerechnet wird. Die vier Länder wollen die Partnerschaft nutzen, um sich international zu vernetzen. „Das stärkt uns natürlich, weil sich unter den Partnern auch das Image der einzelnen Regionen sehr gut verbreitet."

Fachkompetente Gärtner begleiten und informieren die Besucher und Interessenten. Auch Tipps, wie man Pflanzen pflegt, oder welche Produkte man aus verschiedenen Pflanzen gewinnen kann, sollen den Urlaubern vermittelt werden.

Offiziell eröffnet wird die "Garden Route“ am Sonntag um 10:00 Uhr mit einem Gartenfest im Kräftereich St. Jakob im Walde.

Link:

- Garden Route Oststeiermark