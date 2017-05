Mit Auto gegen Geländer und in Bach

In den frühen Sonntagmorgenstunden musste die Feuerwehr in der Gemeinde Gaal zu einem schweren Verkehrsunfall ausrücken. Ein Autolenker prallte gegen ein Brückengeländer und landete mit dem PKW in einem Bach.

Der Autofahrer war kurz nach 5:00 Uhr Früh Richtung Seckau unterwegs. Er kam aus noch nicht bekannter Ursache mti dem Auto von der Fahrbahn, durchstieß dabei das Brückengeländer des Zinkenbaches und kam mit seinem PKW im Bach zum Stillstand. Der Lenker wurde verletzt und musste vom Roten Kreuz geborgen werden.

Aufwändige Bergearbeiten und Tank aufgerissen

Bei dem Unfall wurde der Dieseltank des Fahrzeugs aufgerissen. Die Feuerwehren mussten daher im Bach mehrere Ölsperren errichten, damit der Treibstoff gebunden werden kann. Bevor das Fahrzeug dann aus dem Bachbett gehoben werden konnte, musste die Feuerwehr mehrere Bäume auf der Böschung fällen. Danach wurde das 1,8 Tonnen schwere Auto per Kran geborgen.