Serie von Motorradunfällen am Wochenende

Das frühsommerliche Wetter der vergangenen Tage nutzen in der Steiermark etliche Biker für Ausflüge. Leider haben viele dieser Ausflüge für die Motorradfahrer bereits im Krankenhaus geendet.

Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist ein 28-jähriger Motorradfahrer Samstagnachmittag einem Auto aufgefahren. Die Autofahrerin bog auf eine Landesstraße ein und beschleunigte. Ein hinter ihr kommender Motorradfahrer schätzte die Geschwindigkeit des Autos offenbar falsch ein und prallte in das Heck des Autos. Der Mann wurde schwer verletzt vom Hubschrauber ins LKH nach Graz gebracht.

Auf Rollsplit ausgerutscht

Ebenfalls schwer verletzt musste ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Graz Umgebung am Samstag vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht werden. Der Mann war zuvor im Stübinggraben in einer Linkskurve auf das Straßenbankett geraten und rutschte am Rollsplit aus. Er stieß gegen die hölzerne Abgrenzung einer Müllsammelstelle und in weiterer Folge gegen ein hölzernes Buswartehäuschen.

Viele junge Opfer

In Lebensgefahr schwebt indes ein junger Mopedlenker nach einem Unfall im Bezirk Deutschlandsberg. Mehr dazu in 16-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr.

Schwer verletzt wurden am Wochenende außerdem vier junge Personen bei zwei ganz ähnlichen Unfällen. In beiden Fällen wurden die Motorradfahrer von alkoholisierten Autolenkern gerammt. Mehr dazu in Kind bei Alko-Unfall in Graz verletzt und Alkolenker rammt jungen Mopedfahrer.

Seine schweren Verletzungen nach einem Motorradunfall nicht überlebt hat ein 65-Jähriger im Bezirk Murtal. Er starb am Samstag im Krankenhaus. Mehr dazu in Motorradlenker nach Unfall gestorben.