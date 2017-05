Autonomes Fahren: Ab sofort wird getestet

Selbstfahrende Autos sollen die Zukunft der Autoindustrie sein und geht es nach dem steirischen Autocluster, soll Österreich dabei führend sein. In der Steiermark wird man jetzt immer öfter Testfahrzeugen begegnen.

Seit Jahren schon arbeitet das Wirtschaftsressort des Landes gemeinsam mit dem Mobilitätscluster AC Styria daran, Tests von automatisierten Fahrzeugen in der Steiermark zu ermöglichen - mehr dazu in Selbstfahrende Autos: Testregion Steiermark (28.9.2015). Vergangenes Jahr wurden schließlich auch die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen.

Steirischer Förderantrag bewilligt

Gleichzeitig wurde das Projekt „ALP.Lab“ ins Leben gerufen, hinter dem neben der TU Graz auch Joanneum Research, AVL List, Magna Steyr und das Kompetenzzentrum Virtuelles Fahrzeug stehen. Herzstück des Projekts ist es, eine Infrastruktur für das Testen und Entwickeln von automatisierten Fahrzeugen in der Steiermark zu schaffen - mehr dazu auch in Teststrecken für selbstfahrende Autos fix (17.11.2016).

5,6 Millionen Euro vom Ministerium

Insgesamt sind es 5,6 Millionen Euro, mit denen das Infrastrukturministerium die steirische Testregion für autonomes Fahren sowie zwei weitere Forschungsprojekte unterstützt - mehr dazu in Autonomes Fahren: Die Steiermark als Testgebiet (4.5.2017).

Bereits Interesse namhafter Firmen

Künftig bündelt „ALP.Lab“ die gesamte Testkette an einem Ort – von den ersten Simulationen bis zu Tests auf Prüfständen und schließlich Fahrten auf privaten und öffentlichen Teststrecken. Die steirische Testregion biete alles, egal ob das Gebirge, Wetter, Tunnel oder Mautstationen betrifft, sagen die „ALP.Lap“-Gründer, namhafte Firmen wie Audi, BMW und Volvo hätten bereits Interesse gezeigt.

Ab 2018 auch Testfahren in Graz

Ab sofort sind die ersten selbst fahrenden Autos auf den ausgewiesenen Teststrecken unterwegs - gekennzeichnet, aber auch inkognito, damit sich die übrigen Verkehrsteilnehmer ganz normal verhalten, so die Experten. Getestet wird etwa auf der ASFINAG-Teststrecke auf der Südautobahn (A2) zwischen Graz-West und Laßnitzhöhe sowie im Laufe des Jahres auf der Pyhrnautobahn (A9) zwischen St. Michael und der Grenze zu Slowenien.

ORF

Ab dem kommenden Jahr werden auch im Grazer Stadtverkehr Probefahrten stattfinden, und in der Leobener Forschungseinrichtung Zentrum am Berg kann das Verhalten sogar in einem Autobahntunnel erprobt werden. Auch der Red Bull Ring wird in den Wintermonaten für Tests zur Verfügung stehen.

