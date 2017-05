86-Jährige schlug Betrüger in die Flucht

Für nicht beauftragte Spenglerarbeiten haben angebliche Handwerker in der vergangenen Woche 6.000 Euro von einer obersteirischen Pensionistin verlangt. Die 86-Jährige ließ sich nicht betrügen - und trieb die drei Männer in die Flucht.

Einer der Betrüger hatte am Freitag an der Haustür der Frau in der Gemeinde St. Lorenzen im Mürztal geläutet: In gebrochenem Deutsch erklärte er, er sei von einer Firma und habe gesehen, dass bei ihrem Dach ein Dachziegel ausgetauscht gehöre - 20 Euro solle die Arbeit kosten, die sofort erledigt werden würde. Die Obersteirerin willigte ein.

Polizei rät zu Vorsicht Betrügerische Handwerker zogen zuletzt im Herbst durch die Steiermark. Die Polizei rät zur Vorsicht, sich nicht auf Haustürgeschäfte einzulassen und nicht voreilig Rechnungen ohne Beleg zu bezahlen

Betrüger zur Seite gestoßen

Daraufhin machten sich die Männer zu dritt an die Arbeit - und tauschten zwei Regenrinnen aus. Anschließend forderten sie von der Hausbesitzerin sofort und in bar 6.000 Euro. Da sie den Austausch jedoch weder in Auftrag gegeben hatte, noch mit dem Ergebnis zufrieden war, weigerte sich diese zu bezahlen.

Als einer der Männer die 86-Jährige bedrängte und fragte, wie viel Geld sie zuhause habe, wehrte sie sich und stieß den Mann zur Seite - daraufhin flüchteten die vermeintlichen Handwerker in einem weißen Lieferwagen.

Kein Einzelfall

Wie die Polizei später herausfand, hatten die drei Unbekannten bereits bei einem weiteren Haus in der Nachbarschaft wegen Dacharbeiten angefragt. Die Betroffene war jedoch hartnäckig geblieben und wollte keine Arbeiten von der Truppe erledigen lassen.

Mit derselben Masche entlockten weitere vermeintliche Dachdecker einem Pensionisten im Vorjahr 20.000 Euro; einer der Täter, ein 21-jähriger Rumäne, konnte damals festgenommen werden - mehr dazu in Mann ging falschen „Dachdeckern“ auf den Leim (15.9.2016) .