Pack-Bauarbeiten: Wieder vier Fahrspuren frei

Drei Tunnels im Packabschnitt der Südautobahn (A2) werden seit Mitte März in Sachen Sicherheit aufgerüstet. Rechtzeitig vor den beiden verlängerten Wochenenden werden nun vier Fahrspuren freigegeben.

Seit Mitte März wird gearbeitet, damit bis Juli die Tunnel Mitterberg, Herzogberg und Kalcherkogel mit zusätzlichen Notrufstellen, Notrufnischen und Videokameras ausgestattet sind - mehr dazu in Tunnelanlagen auf der Pack vor Sanierung (10.3.2017).

Kalcherkogeltunnel: Beide Röhren wieder frei

Zur Halbzeit ist jetzt die größte Verkehrseinschränkung vorbei: Der zwei Kilometer lange Kalcherkogeltunnel, der einen zusätzlichen Fluchtweg bekommt, war bisher nur in einer Tunnelröhre im Gegenverkehr befahrbar - ab Mittwoch, also rechtzeitig vor dem verlängerten Wochenende, sind wieder beide Tunnelröhren befahrbar. Um die Verkehrsführung im Tunnel abbauen zu können, muss der Tunnel aber in Fahrtrichtung Wien von Dienstag auf Mittwoch gesperrt werden - der Verkehr wird am Packsattel auf die B70 abgeleitet.

Rund um die Uhr gearbeitet

Um den extrem engen Zeitplan halten zu können, vereinbarte die ASFINAG beim Kalcherkogeltunnel einen Drei-Schicht-Betrieb - gearbeitet wurde also rund um die Uhr, damit die drei Tunnels rechtzeitig vor den Sommerferien fertiggestellt und in Sachen Sicherheit dann auf dem technisch letzten Stand sind.

