Pkw in Mürz: Polizist doppelter Lebensretter

Ein Polizist ist am Montag zum doppelten Lebensretter geworden: Er sah mit an, wie ein Pkw bei Kapellen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in die Mürz stürzte - er zögerte nicht und befreite die beiden Insassen aus dem Fahrzeug.

Ein Ehepaar - 76 und 77 Jahre alt - war auf der B 23 in Richtung Kapellen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve erlitt der Lenker einen epileptischen Anfall, wodurch sich sein Körper versteifte - da der Mann mit dem Bein auf dem Gaspedal stand, beschleunigte das Auto, kam von der Fahrbahn ab und landete schließlich in der Mürz.

„Lenker war mit Kopf unter Wasser“

Mario Spreitzhofer von der Polizeidienststelle Langenwang war Augenzeuge des Unfalls und schritt sofort ein: „Er ist in Richtung Mürz gestürzt, hat sich da mit dem Fahrzeug mehrfach überschlagen und ist mit dem Dach nach unten in der Mürz zu liegen gekommen. Der Lenker war mit dem Kopf unter Wasser, seine Beifahrerin dürfte es auf die Rücksitzbank geschleudert haben - sie war mit dem Kopf über Wasser und gleich ansprechbar. Ich habe dann beide bergen und beim Mann Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen können - zum Glück erfolgreich.“

Roland Theny / Filmteam Austria

Der 76-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen ins LKH Hochsteiermark nach Bruck/Mur gebracht; seine Frau erlitt leichte Verletzungen.