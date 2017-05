Vandalen verwüsteten Grazer Freibad

In der Nacht auf Mittwoch haben unbekannte Täter in einem Freibad in Graz randaliert. Sie warfen etwa Mülltonnen und Sonnenschirme ins Becken. Am Einbruch in das Bad-Lokal scheiterten sie. Der Schaden beträgt Tausende Euro.

Die unbekannten Täter stiegen in der Nacht auf Mittwoch über einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Gelände des Freibades im Grazer Bezirk Andritz.

Alles bewegliche Gut ins Wasser geworfen

Dort warfen sie unter anderem einen Drehfußballtisch, Tische, Sessel, Mülltonnen, Sonnenschirme, Schirmständer, Parkbänke, Barhocker in das Schwimmbecken. Außerdem brachen die Unbekannten drei Spielzeugkugelautomaten auf, beschädigten die Kugeln mit Spielzeug und stahlen diese.

Polizei ersucht um Hinweise

Die Unbekannten versuchten auch in das dort befindliche Lokal einzubrechen, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur, die Polizeiinspektion Andritz ersucht um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059 133/6581.