Überschalltraining: Eurofighter fliegen wieder

Die Eurofighter fliegen wieder - und das könnte durchaus laut werden. Von Montag bis einschließlich 9. Juni finden vom obersteirischen Zeltweg aus täglich Überschalltrainings statt. Die Folge: Mitunter ein starker Überschallknall.

Geübt werden Abfangmanöver im Überschallbereich sowie sogenannte Display-Flüge zur Teilnahme an internationalen Flugshows. Täglich gibt es zwischen 8.00 und 16.00 Uhr von Zeltweg aus zwei Überschallflüge, an denen auch mehrere Eurofighter teilnehmen können. In der Regel stellt ein Fluggerät das Ziel da, zwei andere üben den Abfang.

Mittagszeit und Wochenenden trainingsfrei

Keine Trainingsflüge gibt es am Wochenende sowie zwischen 11.30 und 13.30 Uhr. Geflogen wird über dem gesamten Bundesgebiet, ausgespart werden allerdings die Ballungsräume rund um die Landeshauptstädte wie zum Beispiel Graz. Dabei sind Flüge im Unterschallbereich aber auch in diesen Gebieten jederzeit möglich.

Wo und wann in Österreich ganz genau geflogen wird, werde laut Bundesheer von Tag zu Tag entschieden, die Route sei vor allem vom zivilen Flugverkehr abhängig. Aktuelle Informationen lassen sich auf der Facebook-Seite des Bundesheeres finden.

Flüge in Höhen von über 12.500 Metern

Die Flüge werden in Höhen von über 12.500 Metern absolviert, um den Überschallknall am Boden zu reduzieren - denn nähert sich ein Eurofighter der Geschwindigkeit von 1.200 Stundenkilometern, kommt es am Flugzeug zu Stoßwellen, die am Boden als Überschall wahrgenommen werden.

Displaytrainings im Unterschallbereich

Die erste Phase des Displaytrainings für die Teilnahme an mehreren internationalen Flugshows beginnt am Donnerstag und endet voraussichtlich am 14. Juli. Um die Bevölkerung in Zeltweg - dem Heimatfliegerhorst der Eurofighter - und die Umgebung nicht zu stark zu belasten, werden die Trainings auch auf anderen Flugplätzen und über dem NÖ-Truppenübungsplatz Allentsteig durchgeführt; aus Witterungsgründen kann es an manchen Tagen zu Verlegungen von Displaytrainings auf die Flughäfen Zeltweg, Graz und Linz kommen. Dabei seien keine Flüge im Überschallbereich vorgesehen.

Link: