Kollision mit Zug unverletzt überstanden

Viel Glück hat eine 21-jährige Autolenkerin am Donnerstag in Frauental an der Laßnitz im Bezirk Deutschlandsberg gehabt: Die junge Frau überstand eine Kollision mit einem Zug unverletzt.

Laut Polizei dürfte die 21-Jährige einen herannahenden Zug übersehen haben - sie überfuhr ohne anzuhalten eine Haltelinie vor einem unbeschrankten Bahnübergang.

Notbremsung rettete Frau das Leben

Als der 37-jährige Lokführer erkannte, dass die Pkw-Lenkerin nicht früh genug bremsen würde, leitete er eine Vollbremsung ein - trotzdem kam es zur Kollision mit dem Auto. Dabei wurde der Triebwagen leicht beschädigt, am Pkw entstand Totalschaden. Wie durch ein Wunder blieb die Frau aus Groß St. Florian unverletzt.