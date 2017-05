Extrem-Radler will Höhenmeter-Weltrekord

Thomas Mauerhofer, Extrem-Radsportler aus Baierdorf, möchte weit kommen und hoch hinaus - am Freitag startet er in Anger bei Weiz einen Weltrekord-Versuch: In 48 Stunden will er 32.000 Höhenmeter auf dem Fahrrad schaffen.

Der 39-jährige Mauerhofer fährt auf einem Rundkurs, bei dem Zuschauen erlaubt, anfeuern erwünscht ist. Start und Ziel ist ein Firmenparkplatz in Anger.

Rekord nach Österreich zurückholen

Er wolle „den 48-Stunden-Weltrekord an Höhenmetern an mich reißen“, so Mauerhofer: „In zwei Tagen muss ich dafür 30.000 Höhenmeter bewältigen. 2009 hat ein Tiroler diesen Weltrekord aufgestellt, 2012 dann der Grazer Jacob Zurl. Aber dann hat ihn sich ein Amerikaner geschnappt, und jetzt würde ich ihn gern wieder nach Österreich zurückholen.“

Thomas Mauerhofer

3,3 Kilometer

Sonntagmittag wird feststehen, ob der neue Weltrekord nach Anger geht. Gefahren wird auf einem 3,3 Kilometer langen Straßenstück von Anger in Richtung Rabenwald. Mauerhofer fährt auch bergab selbst, obwohl das nicht zählt. Rund 200 Runden sind geplant: „Das ist auch gut für die Zuschauer, die herzlich willkommen sind. Sie werden an der Strecke immer über meine aktuelle Position informiert - und auch mit einem Rahmenprogramm unterhalten.“

In der Region bleiben

Er habe sich für Anger entschieden, weil er in seiner Heimatregion bleiben und dort seinen Sport zeigen wolle, so Mauerhofer. Er startete einst als Straßenrennfahrer, gab dann aber Familie und Hausbau den Vorzug, lernte einen Beruf, in dem er nach wie vor tätig ist und stieg erst vor einigen Jahren wieder in den Sport ein - als Extrem-Radler.

Nicht auf dem Großglockner

„Gegen einen Rekordversuch etwa auf dem Großglockner spricht auch, dass man da schnell abkühlt - und das kann ich nicht gebrauchen. Es ist besser, wenn die Muskeln möglichst konstant warm sind, vor allem auch während der Nachstunden“, so Mauerhofer.

Training in der Nacht

Vor allem in der Nacht hat sich Mauerhofer auch auf seinen Rekordversuch vorbereitet: „Ich habe ja einen 40-Stunden-Job, deshalb habe ich meist während der Nacht trainiert, mehrere Stunden pro Einheit.“ Während der 48 Stunden wird der Extrem-Sportler von einem sechsköpfigen Betreuerteam begleitet.

Pläne für die Zukunft

Pläne für nächstes Jahr hat Mauerhofer auch schon - da will er am „Race across America“ teilnehmen, dem „Olymp des Extrem-Radsports“, wie er sagt. Vielleicht fährt Mauerhofer das dann schon als Höhenmeter-Weltrekordhalter.

