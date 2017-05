Zwillingsschwestern mit Mopeds kollidiert

Eine 15-jährige Mopedfahrerin ist am Samstag in Wagna im Bezirk Leibnitz dem Moped ihrer Zwillingsschwester aufgefahren. Die Jugendlichen stürzten und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Leibnitzerinnen waren auf der Grazer Straße (B67) in Richtung Gralla unterwegs gewesen, als die vorfahrende Ältere plötzlich verkehrsbedingt bremste. Dabei fuhr ihr die nachfahrende etwas jüngere Schwester auf.

Beide Schwestern ins Spital gebracht

Die 15-Jährigen stürzten, wobei die Voranfahrende verletzt wurde, während ihre Zwillingsschwester keine Blessuren davontrug. Das Rote Kreuz führte die Erstversorgung durch, die Zwillinge mussten jedoch ins LKH Wagna gebracht werden.

Pkw-Lenker in Mureck kollidiert

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Wochenende im südoststeirischen Mureck: Ein 17-jähriger Pkw-Lenker wurde bei einer Kollision mit dem Pkw eines 34-jährigen Lenkers verletzt; auch der Ältere trug leichte Verletzungen davon.

Gegen 17.20 Uhr war der 17-jährige Südoststeirer mit seinem Pkw auf der Gemeindestraße Hartriegelweg in Richtung der Ottersbacherstraße (L203) unterwegs gewesen. Laut Polizei dürfte er sein Fahrzeug am dortigen Kreuzungsbereich angehalten haben, als der 34-Jährige - ebenfalls aus der Südoststeiermark - ihm auf der L203 aus St. Peter am Ottersbach entgegenkam.

17-Jähriger musste ins Spital gebracht werden

Beim Einfahren in die Kreuzung dürfte der 17-Jährige dann den 34-Jährigen übersehen haben - es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Nach der Erstversorgung wurde der 17-Jährige in das Landeskrankenhaus Wagna eingeliefert; sein nur leicht verletzter Unfallgegner musste nicht im Krankenhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden; ein mit beiden Beteiligten durchgeführter Alkotest verlief negativ.