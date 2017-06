WIFI Steiermark bietet Klimamanager-Diplom an

Mit dem Klimawandel besser umgehen - eine Herausforderung, die bald erstmals in Österreich auch in Form einer Ausbildung behandelt werden soll: Ab Ende Juni bietet das WIFI Steiermark ein Diplom zum Klimawandel-Anpassungsmanager an.

Wetterextreme wie Hitzetage oder Starkregen werden immer häufiger, auch der sukzessive weltweite Temperaturanstieg ist bereits wissenschaftlich erwiesen. Doch wie soll man mit diesen Klimaänderungen umgehen? Das WIFI will in Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark ab dem 21. Juni Experten ausbilden, die diese Fragen beantworten können.

Thomas Fleischhacker vom WIFI Steiermark erklärt: „Der Klimawandel-Anpassungsmanager soll in der Zukunft Berater, Ansprechpartner, für Entscheidungsträger sein, die in der Öffentlichkeit - als Bürgermeister bzw. Entscheidungsträger - zukünftig für Maßnahmen, die der Klimawandel hervorbringt, entscheiden bzw. Lösungen finden müssen.“

Schwerpunkt liegt auf Thema Wohnen

Mit welchen Fragen sich die Absolventen des Lehrgangs beschäftigen werden, verrät Fleischhacker ebenfalls: „Wie wird in Zukunft Raumplanung zu tätigen sein? Wie schaut’s aus mit dem Thema grüne und blaue Flächen, also Wasserflächen. Vielleicht auch: Wie schaut’s mit Fassaden in der Zukunft aus?“

Der Schwerpunkt des 60-stündigen Diplomlehrgangs liegt also auf Bauen und Wohnen, weitere Themengebiete sind aber schon in Planung: „In weiterer Folge wird es einen Part geben, ein Modul oder eine weitere Ausbildung auf diesem Grundlehrgang basierend, was die Bereiche Landwirtschaft, Tourismus und so weiter betrifft.“

Einsatz in Modellregionen

Im ersten Kurs werden etwa zehn bis 15 Personen Platz finden - sie alle sollten über einschlägige Berufserfahrung verfügen. Kosten wird der Kurs samt Prüfungsgebühren laut Fleischhacker insgesamt rund 3.500 Euro. Ein konkretes Betätigungsfeld gibt auch schon: Laut WIFI sollen die Absolventen vorwiegend in Modellregionen eingesetzt werden, in denen die Anpassungen an den Klimawandel besonders vorangetrieben werden.

