Linienrichter bei Fußballspiel von Fan verletzt

Bei einem Fußballspiel in der Südoststeiermark ist am Wochenende ein Linienrichter verletzt worden. Der Mann wurde von einem Serviertablett getroffen, das ein 20-Jähriger aufs Spielfeld geschleudert hatte.

Auf dem Programm stand ein Match zwischen den Landesligisten St. Anna am Aigen und Bad Gleichenberg. In der 88. Spielminute stand es 1:0 für den Gastgeber St. Anna am Aigen.

Tablett wurde zur Frisbee

Plötzlich griff ein 20 Jahre alter Fan zu einem Serviertablett und schleuderte es während des Spiels wie eine Frisbee in Richtung Spielfeld. Ein 54 Jahre alter Linienrichter wurde von dem Wurfgeschoss am Kopf getroffen und verletzt. Der Mann musste ärztlich versorgt werden und wurde danach ins LKH Feldbach gebracht.

Schütze stellte sich selbst

Als eine Fahndung nach dem Schützen eingeleitet wurde, stellte sich der 20-Jährige selbst der Polizei. Als Motiv gab der Bursche an, mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden gewesen zu sein. Verletzten habe er den 54-Jährigen aber nicht wollen, sagte er.