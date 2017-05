IS-Prozess gegen drei Ehepaare fortgesetzt

Am Dienstag geht am Straflandesgericht in Graz der Prozess gegen zwei Ehepaare weiter. Ihnen werden die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung sowie das Quälen und Vernachlässigen Unmündiger vorgeworfen.

Vorgeworfen wird den Angeklagten, vor drei Jahren mit insgesamt zwölf Kindern nach Syrien gegangen zu sein, um dort die Terrormiliz Islamischer Staat zu unterstützen. Dabei seien auch die Kinder IS-Gewaltpropaganda ausgesetzt worden, so die Staatsanwaltschaft.

Sachverständiger am Wort

Insgesamt sind es sogar drei Ehepaare, die angeklagt sind, ein Ehepaar befindet sich aber in Bosnien in Haft befindet - mehr dazu auch in IS-Prozess gegen drei Ehepaare eröffnet (17.5.2017).

Am ersten Verhandlungstag wurde nur eine der beiden Frauen befragt. Ihr Mann wird beschuldigt, in Syrien als Scharfschütze einer Kampftruppe angehört zu haben, leugnet das aber. Sie selbst fühlte sich - als einzige der vier Angeklagten - in allen Punkten schuldig. Sie gab zu, dass sie sich selbst IS-Filme angesehen hätte. „Die haben Sie mit den Kindern geschaut?“, wollte der Richter wissen. „Mit Absicht nicht“, antwortete die Frau.

Für den zweiten Verhandlungstag war die Befragung der zweiten Frau geplant, außerdem wurden die Ausführungen des Sachverständigen für Islamismus erwartet. Ein Urteil ist frühestens für 6. Juni geplant.