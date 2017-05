Dachstuhlbrand bei Grazer Rösselmühle

Zu einem gefährlichen Brand ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag in den Grazer Bezirk Gries ausgerückt: Der Dachstuhl eines Nachbargebäudes der Rösselmühle war in Brand geraten; es bestand Einsturzgefahr.

Gegen 14.30 Uhr war die Feuerwehr über den Brand in der Oeverseegasse informiert worden: „Wir haben bereits von relativ weiter Entfernung aus die Rauchschwaden gesehen. Auch die ersten Flammenzungen hat man bereits von außen wahrnehmen können“, schildert Einsatzleiter Gernot Eisenberger.

ORF

Unter teilweiser Einsturzgefahr machten sich die Einsatzkräfte dann an die Arbeit - unter anderem dadurch, dass die Zwischendecke teilweise aus Beton und teilweise aus Holz bestehe, so Eisenberger weiter.

„Brand aus“ gegeben

Die Berufsfeuerwehr Graz war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz; zwischendurch setzte auch starker Regen ein. Bereits kurz vor 17.00 Uhr konnte man „Brand aus“ geben. Verletzt wurde niemand, zum Sachschaden war bis zuletzt nichts bekannt.