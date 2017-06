Sozialplan für Mitarbeiter früherer Porzellanfabrik

Kaum noch Hoffnung gibt es für PPC Insulators in Frauental. Zwar gibt es Interessenten für die ehemalige Porzellanfabrik, die Gespräche stehen aber noch am Anfang. Für die betroffenen Mitarbeiter wurde daher ein Sozialplan ausverhandelt.

160 Beschäftigte sind es bei PPC Insulators in Frauental im Bezirk Deutschlandsberg, die voraussichtlich Anfang 2018 ihren Job verlieren werden - mehr dazu in PPC Insulators in Frauental vor Schließung (6.4.2017).

3,4 Millionen Euro reserviert

Gewerkschaft und Unternehmen haben daher einen Sozialplan und eine Arbeitsstiftung vereinbart, um für die Betroffenen ein Auffangnetz zu schaffen. Der Gewerkschaft Bau-Holz und der Gewerkschaft der Privatangestellten zufolge sind drei Millionen Euro sind für den Sozialplan, 400.000 Euro für die Arbeitsstiftung reserviert.

Die zusätzlichen freiwilligen Geldleistungen werden nach Lebensalter und Dienstjahren ausgezahlt. Die Arbeitsstiftung soll wiederum für Weiterbildungsmaßnahmen, Schulung und Beratungen aufkommen, damit die Betroffenen rasch neue Jobs finden. „Damit wird den Betroffenen bei der geplanten Schließung ab 2018 zumindest ein finanzielles Trostpflaster für die Überbrückung, bis sie einen neuen Job haben, zur Verfügung gestellt“ heißt es in der Aussendung der Gewerkschaften.

Gespräche mit Interessenten

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Bau-Holz, Josef Muchitsch, hat aber noch nicht ganz die Hoffnung aufgegeben, dass es in Frauental weitergehen könnte. Es gebe Interessenten für eine Übernahme des Werks, die Gespräche stünden allerdings erst ganz am Anfang, sagt er. Sicher sei nur, dass PPC Insulators sich von dem Standort zurückziehen wolle. Bis Ende 2017 werden noch Aufträge abgearbeitet, danach werde der Betrieb schrittweise zurückgefahren.

PPC Insulators hat bisher vier Standorte, die anderen liegen in Tschechien, Deutschland und Schweden. Zuletzt gab es Auslastungsprobleme, daher beschloss das Unternehmen die Werksschließung in Frauental. Laut Muchitsch schrieb das österreichische Werk bis zuletzt Gewinne.

