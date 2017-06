Von Gerüst gestürzt: Arbeiter schwer verletzt

Ein Arbeiter ist am Donnerstag in Baierdorf im Bezirk Murtal von einem Gerüst mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde der 32-Jährige schwer verletzt - unter anderem erlitt er einen Armbruch.

Der 32-jährige gebürtige Rumäne war gegen 12.30 Uhr damit beschäftigt, eine Belüftungswand aus Holz einzurichten. Er arbeitete auf einem Gerüst in rund fünf Metern Höhe, als es zum Unfall kam: Eine OSB-Platte, die als Boden gedient hatte, brach - der Arbeiter stürzte ab.

Rechter Arm gebrochen

Dabei zog sich der 32-Jährige laut Polizei schwere Verletzungen zu, brach sich unter anderem den rechten Arm. Das Rote Kreuz lieferte den Arbeiter in das LKH Judenburg ein.