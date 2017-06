Polizei klärt Pkw-Einbrüche auf

Beamte des Stadtpolizeikommandos Graz haben mehrere Pkw-Einbrüche und versuchte Pkw-Diebstähle aufgeklärt. Ein 19-jähriger Afghane wurde festgenommen. Der junge Mann zeigte sich geständig.

Der 19-Jährige steht im Verdacht, gemeinsam mit seinem 17-jährigen Komplizen aus der Türkei insgesamt vier Einbruchsdiebstähle in Fahrzeuge begangen zu haben. Es geht dabei um Fälle in Graz, die sich im April ereigneten. Zweimal soll das Duo auch versucht haben, das Fahrzeug zu stehlen.

Unfall mit gestohlenem Fahrzeug

Der 17-Jährige wird außerdem beschuldigt, am 2. Mai ein weiteres Fahrzeug im Raum Kumberg unbefugt in Betrieb genommen und damit einen Unfall verursacht zu haben. Nach umfangreichen Ermittlungen forschten die Beamten die beiden Tatverdächtigen aus. Der 19-Jährige wurde am Donnerstag festgenommen.

Bei den Einvernahmen waren die Beschuldigten geständig. Der Afghane wird nach Abschluss der Ermittlungen in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Sein Komplize wird laut Polizei auf freiem Fuß angezeigt.