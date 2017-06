Mann in Badesee ertrunken

In einem Badesee in Kraubath im Bezirk Leoben ist am Sonntag ein Mann ertrunken. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden ihn leblos in rund fünf Metern Tiefe - jede Hilfe kam zu spät.

Die genauen Umstände des Vorfalls waren bis zuletzt noch nicht bekannt. Sonntagmittag wurde die Feuerwehr verständigt, dass ein Mann im See verschwunden sei, woraufhin es zu einem großangelegten Wasserdiensteinsatz kam.

Thomas Zeiler

Feuerwehrmänner durchsuchten daraufhin mit Booten den Badesee, Einsatztaucher wurden ausgeschickt, auch vom Ufer aus hielt man Ausschau. Im Zuge einer Kettensuche konnten Taucher den Mann schließlich leblos in fünf Metern Tiefe finden - jede Hilfe kam zu spät.