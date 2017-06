Wochenendhaus brannte nieder

In Mühldorf im Bezirk Murtal ist am Montag aus bisher unbekannter Ursache ein Holzhaus vollständig niedergebrannt. Das Einfamilienhaus wurde als Wochenend- und Appartementhaus genützt. Verletzt wurde niemand.

Ein Pkw-Lenker hat in der Nacht auf Montag einen Feuerschein am Berg hinter der Ortschaft Baierdorf wahrgenommen. Der Mann alarmierte per Notruf die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren eintrafen, stand das Holzhaus in Mühldorf bereits im Vollbrand.

Die Löscharbeiten dauerten laut Feuerwehr mehrere Stunden. Sachverständige und Kriminalbeamte werden nun die Brandursachenerforschung übernehmen. Verletzt wurde niemand.