Lenker bei Autounfall ums Leben gekommen

Bei einem schweren Autounfall ist am Montag ein Mann im Bezirk Liezen ums Leben gekommen. Der Lenker war in seinem Pkw rund 150 Meter über eine steile Wiese gestürzt, ehe das Fahrzeug in Brand geriet.

Montagfrüh war der Mann auf der Kaiserauer Landesstraße (L713) unterwegs, als er auf der Talfahrt auf Triebener Seite aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. In seinem Fahrzeug stürzte der Mann knapp 150 Meter eine steile Wiese hinab, bis der Pkw am Waldrand zu liegen kam - und in Brand geriet.

FF Rottenmann

Um 6.22 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert: „Vor Ort wurde umgehend ein Löschangriff durchgeführt, was sich aufgrund der Lage des Wracks als äußerst herausfordernd erwies“, schildert Hauptbrandinspektor Walter Danklmeier. Nachdem die Rauchschwaden abgezogen waren, wurde die Befürchtung der Einsatzkräfte bestätigt: Der Lenker war im Fahrzeug verbrannt.

Unfallstelle weiträumig abgesucht

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich beim Absturz noch weitere Insassen im Pkw befunden hatten, wurde die Unfallstelle weiträumig abgesucht. Mit zwei Greifzügen wurde das Fahrzeug über den Steilhang zu einem Wiesenzufahrtsweg gezogen.