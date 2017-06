Polizei stellt gestohlenen Bagger sicher

Polizisten haben an der A9 Pyhrnautobahn bei Wildon einen gestohlenen Minibagger sichergestellt. Der Bagger befand sich auf einem slowenischen Lkw-Zug. Der Lenker des Fahrzeuges wurde festgenommen.

Am Montagabend kontrollierten die Polizisten an der Autobahn einen slowenischen Lkw-Zug, der in Richtung Slowenien unterwegs war. Im Anhänger stellten die Beamten den Minibagger sicher, der in Dänemark gestohlen worden war. Der 44-jährige serbische Lenker wurde festgenommen. Der Bagger hat laut Polizei einen Wert von mehreren zehntausend Euro.