Steirische Gesundheitspläne bis 2025 vorgestellt

Vor einem Jahr angekündigt, ist am Mittwoch in der Grazer Messe die Zukunft des steirischen Gesundheitswesens präsentiert worden: Der Strukturplan 2025 sieht mehr Gesundheitszentren und weniger regionale Spitäler vor.

Es ist ein ambitionierter Plan: Schon in acht Jahren soll der neue sogenannte regionale Strukturplan Gesundheit umgesetzt werden - ein Plan, der nur eine Etappe auf dem Weg zum neuen steirischen Gesundheitssystem sein soll. Konkret sollen in den nächsten Jahren zwei Bereiche reformiert werden.

30 neue Gesundheitszentren geplant

„Zum einen soll es bis 2025 30 neue sogenannte Gesundheitszentren in der Steiermark geben, die den klassischen niedergelassenen Bereich in der Primärversorgung, also allgemeinen medizinischen Versorgung, ergänzen“, erklärt der zuständige Landestrat Christopher Drexler (ÖVP) bei der Präsentation am Mittwoch. Zum anderen sollen bestehende Krankenhäuser zu sogenannten Leitspitälern zusammengefasst werden.

ORF

Für den Bezirk Liezen gibt es bereits Pläne: „Wir haben derzeit einerseits die Klinik Diakonissen Schladming, und die Landeskrankenhäuser Rottenmann und Bad Aussee - und wir sind eben in Gesprächen dazu, diese drei Standorte an möglicherweise einem neuen Standort zusammenzuführen, ein breiteres Angebot zusammenzustellen“, so Drexler.

800 Betten weniger in der Steiermark

Auch in Graz sollen nach den Plänen des Gesundheitsfonds und des Landes Krankenhäuser zusammengelegt werden - konkret das Spital der Elisabethinen und das der Barmherzigen Brüder. Auch das Geriatrische Zentrum der Stadt Graz soll dabei mit an Bord sein. Insgesamt wird es 2025 in der Steiermark 800 Spitalsbetten weniger geben - „das hat hauptsächlich damit zu tun, dass durch den medizinischen Fortschritt einfach immer mehr an tagesklinischen und ambulanten Leistungen möglich ist“, betont der Landesrat.

Einen konkreten Finanzierungsplan für das neue Gesundheitssystem 2025 habe man noch nicht - allein bei den Kosten für einen neuen Krankenhausstandort wie er in Liezen oder auch Graz geplant ist, müsse man laut Drexler aber mit 200 bis 300 Millionen Euro rechnen.