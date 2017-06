Höhere Strafen bei „Kaugummi-Vergehen“

In Graz gelten ab sofort höhere Strafen für achtlose Verschmutzungen. Wer seinen Zigarettenstummel oder Kaugummi einfach auf der Straße entsorgt muss mit 35 Euro Strafe rechnen.

Die höheren Strafen kündigte die ÖVP-FPÖ-Koalition bei der Präsentation ihrer Sauberkeitsoffensive im Mai an - mehr dazu in ÖVP und FPÖ wollen Graz sauberer machen - mit Mittwoch traten sie in Kraft.

Anhebung von zehn auf 35 Euro

Wer seinen Müll achtlos wegwirft, seinen Zigarettenstummel auf der Straße entsorgt oder seinen Kaugummi auf den Gehsteig ausspuckt und dabei von der Grazer Ordnungswache erwischt wird, der muss jetzt 35 Euro Strafe zahlen. Dasselbe gilt für Hundebesitzer, wenn ihre Tiere „öffentliche Bereiche verunreinigen", wie es in einer Mitteilung des zuständigen Stadtsenatsmitglied Mario Eustacchio (FPÖ) heißt. Die Ordnungswache habe für die Erhaltung der Sauberkeit der Stadt Graz einen Auftrag, stelle dabei jedoch immer wieder Fehlverhalten der Bevölkerung fest, so der Vizebürgermeister. „Es geht um das Bewusstmachen, dass man seine „Tschick“ nicht einfach wegwirft oder den Kaugummi auf den Gehsteig ausspuckt. Statt zehn Euro kostet das achtlose Wegwerfen von Müll auf Straßen, Gehsteigen oder Parks jetzt 35 Euro.“

Kassieren statt Ermahnen

Bisher wurden ertappte Grazerinnen und Grazer von der Ordnungswache in der Regel nur ermahnt - diese Zeiten sind jetzt vorbei.

