16-Jährige nach Überschlag mit PKW tot

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag eine erst 16-Jährige bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sie war mit einem ebenfalls erst 16-jährigen Burschen nach einer Party unerlaubt im Auto unterwegs.

Gegen halb fünf Uhr Früh ist die Feuerwehr Kapellen alarmiert worden. Den Notruf hatte der 16-Jährige selbst abgesetzt. Er war in den Nachtstunden mit dem Geländewagen seiner Eltern und einer ebenfalls 16-jährigen Freundin vom elterlichen Hof des Burschen in Neuberg an der Mürz talwärts unterwegs. Laut Polizei wollte er das Mädchen nach Hause bringen. Dabei kam das Auto aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Nach mehreren Überschlägen blieb der Wagen dann in der Nähe des Mitterbaches in einem Graben liegen.

16-Jährige vom eigenen Vater tot gefunden

Der Unfall dürfte sich zwischen 23:00 Nacht und 4:00 Uhr Früh ereignet haben. Beide Insassen wurden laut Polizei aus dem Fahrzeug geschleudert. Der 16-Jährige konnte danach noch selbst zurück zum nahegelegenen Elternhaus gehen und um Hilfe rufen. Zur selben Zeit suchte der Vater des Mädchens nach seiner Tochter weil er sich Sorgen machte. Er fand die leblose Tochter im Mitterbach, neben dem Autowrack liegend. Laut den Ermittlern ist noch unklar, ob die 16-Jährige an den Folgen des Unfalls gestorben oder erst später im Bach ertrunken ist.

Kein Führerschein, keine Zulassung

Die beiden Jugendlichen hatten zuvor mit weiteren sechs Jugendlichen auf dem Hof des Burschen gefeiert. Die Ermittler gehen davon aus, dass Alkohol konsumiert wurde. Dann wollte der 16-Jährige seine Freundin nach Haus bringen. Die Strecke ist etwa einen Kilometer weit. Beide hatten laut Polizei jedenfalls keinen Führerschein. Das Auto, ein Geländewagen, war zudem nicht für den Verkehr zugelassen und wurde lediglich für Waldarbeiten genutzt. Die Angehörigen der Jugendlichen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.