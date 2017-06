Steirer verursachte in einer Nacht zwei Unfälle

Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Samstag im Bezirk Liezen binnen weniger Stunden zwei Verkehrsunfälle verursacht. Der Mann fuhr zuerst eine Radfahrerin nieder und demolierte dann vier Stunden später sein Auto völlig.

Der 39 Jahre alte Autofahrer übersah bei einem Abbiegemanöver in Bad Mitterndorf die entgegenkommende Radfahrerin. Er rammte die 38-Jährige, die dabei verletzt wurde. Sie wurde im LKH Bad Aussee versorgt. Bei beiden verlief der Alkotest negativ.

Zechtour nach erstem Unfall endet mit Totalschaden

Der Mann fuhr anschließend weiter und unternahm offenbar eine Lokaltour. Knapp vor 2.30 Uhr fuhr er zurück in Richtung Bad Mitterndorf. Im Bereich Klachau, im Gemeindegebiet von Stainach-Pürgg, kam er offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Er geriet rechts auf das Bankett, dann querte das Auto nach links. Dort wurde es von einer Leitschiene ausgehoben und flog etwa 50 Meter durch die Luft. Das Auto kam im Bereich einer Baumgruppe zum Stillstand, der Lenker überstand den Crash nahezu unverletzt. Diesmal ergab der Alkotest eine leichte Alkoholisierung. An seinem Auto entstand Totalschaden.

Zwei Verletzte bei Unfällen im Bezirk Weiz

Überhöhte Geschwindigkeit war Samstagfrüh auch die Ursache für einen Verkehrsunfall bei St. Ruprecht an der Raab im Bezirk Weiz. Der 27-jährige Autofahrer kam dadurch in einer Linkskurve ins Schleudern und in der Folge von der Fahrbahn ab. Er stürzte mit seinem Fahrzeug über eine Böschung und wurde unbestimmten Grades verletzt. Schon am Freitagvormittag verlor in Birkfeld ein 55-Jähriger auf einer stark abschüssigen und regennassen Straße die Kontrolle über seinen Oldtimer-Traktor. Das Fahrzeug stürzte ebenfalls über eine Böschung. Der Lenker wurde vom Traktor geschleudert und schwer verletzt.