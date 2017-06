91-Jährige aus verrauchter Wohnung gerettet

Angebranntes Kochgut hat in der Wohnung einer Pensionistin in Kapfenberg zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Die 91-Jährige konnte die Wohnung nicht selbst verlassen und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Die 91-jährige Bewohnerin eines Mehrparteienhauses im Kapfenberger Ortsteil Deuchendorf vergaß Freitagabend gegen 22.00 Uhr Kochgut auf ihrem Herd, was blitzschnell zu einer starken Rauchentwicklung führte. Durch den übermäßigen Rauch musste die Frau in das hofseitige Schlafzimmer flüchten und die Zimmertüre verschließen.

Roland Theny/Filmteam Austria

Nachbarn hörten Hilferufe durch Fenster

Sie öffnete das Fenster und schrie um Hilfe. Andere Hausbewohner und Zeugen, die sich gerade im Hof befunden hatten, konnten die Hilferufe der Pensionistin hören und verständigten in die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren Hafendorf und Kapfenberg-Stadt rückten mit rund 30 Einsatzkräften zum Brandort aus. Die 91-Jährige wurde von den Feuerwehrkräften durch das hofseitige Fenster gerettet und das rauchende Kochgut gelöscht. Die Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das LKH Hochsteiermark Standort Bruck an der Mur gebracht.