Prozess nach Mordversuch an Ex-Freundin

Nach einem Mordversuch an seiner Ex-Freundin muss sich ein 36-Jähriger in Graz vor Gericht verantworten. Der Mann hatte die Frau vor den Augen von Polizisten mit einem Messer attackiert. Gegen die Polizei erhebt die Frau schwere Vorwürfe.

Bereits zwei Mal ist der 36 Jahre alte Mann vor der beinahe tödlichen Messerattacke gegen das spätere Opfer gewalttätig geworden. Zwei Mal wurde er weggewiesen.

Mann drängte sich in Wohnung

Als er sich am 16. Jänner trotz aufrechter Wegweisung wieder beim Wohnhaus seiner Ex-Freundin aufhielt, rief diese die Polizei. Die Polizisten trafen im Hausflur auf den Deutschen, der seine Identität verleugnete. Die bedrohte Frau öffnete ihre Wohnungstüre, weil sie am Gang nur die Polizisten sah. Ihr Ex-Freund wollte in die Wohnung. Die Polizisten schafften es nicht, den Mann aufzuhalten, weil er ein Klappmesser in der Hand hielt.

Schwere Vorwürfe gegen Polizei

Mit dem Messer stach er in der Wohnung elf Mal auf seine Ex-Freundin ein und fügte ihr lebensgefährliche Verletzungen zu. Erst als der Angreifer von seinem Opfer abließ, gelang es den Polizisten, den Mann, der heftig um sich schlug, auf dem Boden zu fixieren. Die Frau konnte durch eine Notoperation im LKH Graz gerettet werden. Sie erhob später schwere Vorwürfe gegen die Polizisten. Diese hätten nichts unternommen, sie zu schützen. Sie überlege deshalb, die Republik wegen unterlassener Hilfeleistung zu klagen. Die Volksanwaltschaft sowie das Bundesamt zur Korruptionsprävention leiteten zusätzliche Ermittlungen ein - mehr dazu in Messerattacke vor Polizisten: Wien ermittelt (1.5.2017).

Der Angeklagte muss sich ab Dienstag vor den Geschworenen wegen Mordversuchs und zusätzlich wegen schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt verantworten, weil er auf die Polizisten und später auch noch auf Justizwachebeamte losgegangen ist. Der Prozess ist vorerst für drei Tage angesetzt.